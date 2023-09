Reacția lui Maurizio Sarri după finalul nebun în partida Atletico Madrid-Lazio 1-1: „Am simțit asta!”

Lazio a plecat cu un punct din deplasarea de la Madrid. Italienii au reușit să bifeze un egal cu Atletico Madrid (1-1) în prima etapă a noului sezon din grupele Champions League.

Portarul Ivan Provedel este cel care a egalat pentru Lazio cu o lovitură de cap în minutul 90+5. Iată ce a spus tehnicianul Maurizio Sarri despre cum a trăit finalul de meci.

„Am simțit asta!”

„La jumătatea centrării am simțit că Provedel poate marca. Ar fi fost o blasfemie să nu obținem un punct în seara asta. A fost bine că nu ne-am oprit și am luptat. Am fost răsplătiți până la urmă.

O performanță bună din toate punctele de vedere. Ne-am confruntat cu una dintre cele mai puternice echipe din Europa și am jucat de la egal la egal. Îmi pare rău că nu am fructificat ocazia din minutul 17 pentru că am fi avut oportunitatea să câștigăm meciul”, a declarat Sarri, citat de tuttomercatoweb.