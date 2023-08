Reacția lui Mihai Ciobanu, după eșecul cu Dinamo: ”Vă simțiți posturile amenințate?”

FC Botoșani a pierdut partida contra celor de la Dinamo, scor 0-1, din etapa a cincea din SuperLiga României.

Mihai Ciobanu, antrenorul cu Licență Pro al echipei FC Botoșani, a vorbit despre jocul slab al echipei al sale la finalul partidei.

De asemenea, el a vorbit despre posibilitatea ca Marius Croitoru să părăsească echipa.

”În momentul ăsta suntem foarte supărați pentru că am pierdut meciul în prelungiri, ne găsim mai greu cuvintele pentru că adversarii noștri sunt bucuroși și gălăgioși. Am încercat pe tot parcursul jocului să rezistăm presiunii, am încercat să ajungem la poarta lor, dar nu am fost destul de periculoși.

Sigur că nu eram mulțumiți cu egalul, dar nu ne regăsim, este adevărat. Va trebuim să facem o analiză atentă împreună cu colegii mei și cu finanțatorii clubului. Trebuie să schimbăm ceva în traseul pe care îl avem.

(Vă simțiți posturile amenințate?). Sigur că da, ați văzut și declarațiile date la televizor. Se poate spune orice despre noi acum. Următorul meci este foarte important pentru staff”, a declarat Mihai Ciobanu.