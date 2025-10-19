Reacția lui Mihai Rotaru după Metaloglobus – FCSB 2-1: ”L-a sunat Mircea Lucescu și pe el”

Surpriză uriașă în Superligă. Metaloglobus București a reușit, sâmbătă seară, una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului, învingând campioana en-titre, FCSB, cu 2-1, pe teren propriu.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a oferit o primă reacție după victoria celor de la Metaloglobus și a spus că Mircea Lucescu l-a sunat pe patronul Mohamad Imad Kassas.

”E bine că a bătut Metaloglobus, acum toată lumea e avertizată. Îl știu pe doctorul Iman de 35 de ani. El e fan FCSB. O știu și pe fata dânsului, care s-a ocupat de echipă mulți ani. E un om extraordinar, a făcut o treabă bună. Probabil l-o fi sunat pe Imad (n.r. Mircea Lucescu). Până la urmă uite că a dat rezultat ceea ce a făcut Teja acolo.

Trebuia să aibă mult mai multe puncte, spun eu, pentru că au un joc bun. Șocat e mult spus, dar clar că un egal ar fi fost maxim ce ar fi putut spera adversarele FCSB. Mai ales că a fost o remontada. Nu cred că ar fi pariat cineva pe victoria Metaloglobus”, a spus Rotaru, potrivit fanatik.

Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc, a produs șocul campionatului: prima sa victorie în Liga 1, chiar împotriva campioanei.

FCSB coboară pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 lungimi de lider și la cinci de zona play-off. Metaloglobus rămâne ultima în clasament.