Reacția lui Mihai Stoica după ce Eugen Neagoe a ironizat FCSB-ul: „Aş fi puţin mai rezervat!”

FCSB și CSU Craiova au remizat (1-1) în primul meci din play-off-ul Ligii 1. Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a reacționat după ce Eugen Neagoe i-a ironizat pe bucureșteni.

Mai exact, Meme i-a sugerat tehnicianului formației din Bănie să fie mai rezervat în declarații. Iată cum a comentat cele spuse.

„Aş fi puţin mai rezervat!”

„N-o să fac ironii cum a făcut Neagoe. Ok, aş putea discuta despre cele trei penalty-uri clare refuzate nouă. N-am făcut o primă parte reuşită, pentru că am dat peste o echipă bună, agresivă, care s-a închis bine cu Screciu şi Mateiu, cu Ivan într-o dispoziţie bună de joc, iar golul (n.r. lui Markovic)… Când un jucător driblează patru fotbalilşti, ai o probemă. Nu e scuzabil. Noi n-am fost bine, am fost bine în partea a doua a meciului.

Penalty mai clar decât la Ivan nu există, galben, penalty, se duce direct în el, nu are nicio treabă cu mingea. Pentru ce avem VAR? Nu înţeleg. Cotul stâng îl loveşte în cap pe Cristea apoi, penalty cât casa!

Aş fi puţin mai rezervat, n-aş mai face ironii când echipei mele i se trece cu vederea un fault în suprafaţa de pedeapsă”, a declarat Mihai Stoica, pentru orangesport.ro.