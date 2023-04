Reacția lui Mikel Arteta după duelul cu Liverpool: ”Am avut șansa noastră”

Arsenal a obținut un punct în urma partidei cu Liverpool, scor 2-2, în etapa a 30-a din Premier League.

Mikel Arteta a spus că este mulțumit de punctul obținut și a spus că rezultatul este unul ”corect”.

”Cred că pentru lumea din exterior a fost un meci foarte frumos de urmărit. Am început foarte bine. Înainte de pauză am primit gol și i-am dat avânt lui Liverpool.

Am pierdut din control și am început să pierdem posesia. Jocul a devenit deschis. Aveam nevoie să rezistăm, am avut nevoie de portar în ultimul moment. Cred că egalitatea este un rezultat corect.

Golul le-a dat încredere. La 2-0, aveam jocul în mâinile noastre. Am avut șansa noastră să închidem meciul, dar apoi am făcut o greșeală”, a spus Mikel Arteta la finalul partidei, conform BBC.

”Tunarii” se află pe primul loc în clasament, cu 73 de puncte, iar Liverpool este pe a opta poziție, cu doar 44 de puncte.