Reacția lui Mirel Rădoi după FC Botoșani – Universitatea Craiova, 1-1: ”N-am crezut că o să mai văd așa ceva în 2025”

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă.

Oltenii au deschis scorul în a doua repriză, în minutul 63, prin Cicâldău.

Ongenda a egalat în minutul 72, scorul final fiind 1-1.

Mirel Rădoi a oferit o primă reacție la finalul partidei și a avut o atitudine ironică la adresa adversarilor.

”Chiar și la acest rezultat, sunt mulțumit, pentru că mă bucură când văd că adversarii joacă la nouă zile și se pun pe jos, trag de timp. Asta înseamnă că se tem de noi. Înseamnă că sunt lucruri pozitive pe care le-au făcut băieții noștri azi.

Eram mulțumit și cu 0-0. N-am crezut c-o să mai văd, după meciul de la Clinceni, așa ceva în 2025 (n.r. probabil referire la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, scor 0-1, din 8 februarie). Voiam să plec cât mai repede”, a spus Rădoi.

Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 20 de puncte acumulate, la două puncte de echipa de pe a doua poziție, Rapid. FC Botoşani ocupă locul cinci, cu 13 puncte.