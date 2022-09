Reacția lui MM Stoica după ce Săpunaru l-a numit valet: ”Nu am uitat!”

Cristi Săpunaru și-a împărțit pumni cu un fan oltean după meciul jucat la Târgu Jiu. Ovidiu Mihăilescu, cunoscut drept ”Poștașu”, a declarat că Săpunaru l-a scuipat pe fiul său și apoi a sărit la bătaie în drum spre vestiare.

MM Stoica a comentat gestul lui Săpunaru, iar căpitanul Rapidului a spus despre este că este ”valetul de la palat”. Duminică, MM a oferit o nouă reacție.

”Nu-mi explic de ce, dar am avut mereu o pornire lăuntrică să răspund când sunt întrebat, mi s-a părut că de aia sunt cuvintele. Ca să nu taci când te întreabă la TV.

În altă ordine de idei, mi s-a reamintit că am lovit un spectator. Nu uitasem. Aşa cum n-am uitat că am fost suspendat 1 an pentru asta”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.