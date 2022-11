Reacția lui MM Stoica după dezastrul din Conference League: ”Da, am spus o prostie”

Echipa engleză West Ham United a câştigat joi, la Bucureşti, scor 3-0, meciul disputat în compania formaţiei FCSB, în etapa a şasea a grupelor Conference League.

MM Stoica a oferit mai multe declarații după dezastrul din Conference League.

”E adevărat. 3-0 sună foarte rau. După cum sună foarte rău şi toate rezultatele pe care le-am obţinut. Am dat dovadă de imaturitate. Am luat un gol, chiar dacă e neregulamentar, dar am căzut. Aşa am făcut şi la Londra. Nu ne-am dus cu 1-1 până la final. Am pierdut. Grupa noastră nu prea a fost grupă de Conference League…

Am zis ceva pe care îl susţin şi o mare prostie. Am zis că îi va demola Silkeborg şi pe Anderlecht. Îmi asum, Fotbalul lor s-a terminat cu noi… cu egal mergeau mai departe. Uneori te mai înşeală o partidă şi ai impresia că vezi în viitor. Dacă nu, mă lăsam şi mă apucam de pariuri şi deveneam milionar. Da, am spus o prostie”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.