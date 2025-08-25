Reacția lui MM Stoica după un nou eșec al FCSB-ului: ”Mi-e jenă. Ar fi o neobrăzare”

FCSB a pierdut duelul cu FC Argeș, scor 0-2, din etapa a șaptea a Superligii.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comparat situația echipei sale cu cea a Universității Craiova de anul trecut.

”Nu este aceeași situație ca anul trecut. Craiova nu avea 19 puncte după primele 7 etape, iar la cum arată, la câtă încredere au luat… Ce nu i-a omorât în prima etapă, de la 3-0 cu UTA, uite că i-a făcut mai puternici.

Au întors în prelungiri cu U Cluj. Parcursul din Europa, cu excepția meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova are jucători buni și un lot echilibrat. Anul trecut nu a arătat atât de bine. Era și Mitirță, e adevărat. A ieșit la rampă Baiaram, care este un jucător foarte bun.

Vreau să meargă în grupe, indiscutabil, dar mi-e jenă să vorbesc despre duelul dintre echipa aflată pe loc de baraj și cea care se este pe primul loc, detașat. Să vorbească alții, poate Rapid, ar fi chiar o neobrăzare să vorbim noi”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.