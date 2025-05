Reacția lui Neluțu Sabău după ce a pierdut derby-ul ardealului: ”Este clar!”

CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

CFR Cluj a înscris în minutul 35, prin Meriton Korenica.

Partida a fost întreruptă în minutul 62, deoarece sistemul VAR nu funcționa. Același lucru s-a întâmplat în minutul 72, când meciul a fost întrerupt timp de un minut și jumătate.

La finalul meciului, Neluțu Sabău a oferit mai multe declarații.

”Am arătat destul de modest în prima repriză, fără şut pe poartă. Cei doi atacanţi au fost foarte puţin susţinuţi. S-a văzut o oarecare teamă. Nu am pregătit bine jocul. Am arătat cănu am înţeles cât de important este acest joc.

Suporterii te motivează, dar nu am pregătit deloc bine jocul. Să nu te demarci, să nu dai soluţii la jucătorul cu mingea… Au simţit că avem acea teamă. Au fost mult mai motivaţi, mult mai puternici în dueluri.

Este clar că trebuie să tragem nişte concluzii. Aş fi vrut să arătăm mult mai bine ca echipă.

(n.r. despre finalul de sezon) Pe mine mă interesează să prindem primele patru locuri. Nu e vorba neapărat de o cupă europeană, pentru că te poate încurca. Aţi văzut. Sunt echipe care construiesc de 7-8 ani, dar când ajung în Europa, pierd în primele tururi.

Trebuie să fim mai realişti. (n.r. despre lupta pentru titlu) Cred că FCSB este prea puternică în momentul de faţă. Sunt meciurile directe, e greu să piardă campionatul”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, după CFR – U Cluj 1-0.

CFR ocupă locul 2 în clasamentul play-off-ului, cu 38 de puncte, la patru lungimi de liderul FCSB, iar U Cluj se află pe locul 4, cu 35 de puncte.