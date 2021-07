Petrolul Ploieşti s-a impus, sâmbătă, în meciul amical disputat contra celor de la Farul, scor 1-0, după golul marcat de tânărul David Ilie.

După partida disputată pe stadionul Tineretului din Braşov, Nicolae Constantin, antrenorul ploieştenilor, a tras concluziile. Acesta spune că important este nivelul la care se află echipa, nu rezultatul.

Nae Constantin a surprins la declaraţii, spunând că în meciul cu Farul nu l-ar fi deranjat şi o înfrângere, dacă vedea lucruri bune în jocul echipei sale.

,,Pentru mine amicalele sunt importante ca să vedem nivelul la care suntem. Când vin şi rezultatele e şi mai bine. Nu m-ar fi deranjat şi o înfrângere, atâta timp cât vedeam lucruri bune. Am văzut lucruri buen, mai puţin bune, încercăm să le remediem. Victoria rămâne victorie, dar nu există clasament acum. Important e să ne prezentăm bine în prim etapă şi atunci să reuşim să aducem puncte.

Suntem la nivelul care trebuie. Ar mai fi loc de doi trei jucători. Îi pregătesc pe cei pe care îi am, n-am ce să le reproşez, când am avut, le-am spus-o în faţă. Lucrez cu ce am, dacă vine ceva peste e cu atât mai bine.

Pentru ei e important, pentur că încep să aibă încredere în ei, în mine şi mă ajută pe mine în ce am de făcut mai departe. Puteam pierde, nu mă deramja, atâta timp cât antrenamentul era făcut. Urmăresc nişte lucururi, dacă ele ies, e în regulă. O înfrângerete mai aduce cu picioarele pe pământ.”, a declarat Nicolae Constantin, pentru FCPTV.

Marcatorul golului, tânărul David Ilie, spune că speră să poată evolua la Petrolul şi în meciurile oficiale din Liga a 2-a.

,,E un moment frumos pentru mine, mulţumesc colegilor, antrenorilor pentru încredere şi e un moment frumos că am marcat împotriva echipei lui Hagi. A fost o onoare foarte mare. Sper să evoluez în continuare şi să prind şi meciuriloe oficiale cu tribunele pline, mai ales pe Ilie Oană. N-am avut emoţii. E mai greu, ei sunt seniori, eu mă bucur că am făcut pasul la seniori şi sper să am cât mai multe reuşite la Petrolul.”, a declarat şi David Ilie, pentru FCPTV.