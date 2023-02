Reacția lui Nicolae Dică cu privire la o viitoare întoarcere la FCSB: ”Nu mai există a treia ocazie”

Nicolae Dică trebuie să depășească multe obstacole la CS Mioveni, echipă neînvinsă în primele patru meciuri din 2023.

Tehnicianul a vorbit despre FCSB, unde a antrenat la începutul sezonului, și a afirmat că nu va reveni pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

De asemenea, el a subliniat că obiectivul său este să antreneze în continuare în prima ligă.

”Regrete nu am avut că m-am întors. Am fost dezamăgit că am plecat mai repede decât îmi propusesem, obținusem performanța de a intra în Conference League după cinci ani de zile în care tot eu dusesem echipa în Europa League. Cum am plecat de acolo, asta m-a dezamăgit. Nu mai contează, a trecut.

(n.r. – Te-ai învățat minte?). Da, da, cu siguranță! Gândul meu este acum la Mioveni, îmi doresc să antrenez în continuare în prima ligă și o fac cu mare plăcere. Nu mai există pentru mine a treia ocazie să mă întorc. Am mai spus asta de când am plecat a doua oară, a treia oară nu mai…”, a spus Nicolae Dică, pentru PRO TV.