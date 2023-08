Reacția lui Nicolae Dică după meciul nebun pierdut cu Petrolul: „Eu am o mentalitate de învingător!”

FCU Craiova a cedat pe terenul celor de la Petrolul Ploiești după un meci nebun. Partida de la Ploiești s-a terminat cu scorul de 4-3 în favoarea prahovenilor.

Nicolae Dică, tehnicianul celor de la FCU Craiova, a oferit o primă reacție după eșecul cu Petrolul. Iată ce a avut de spus.

„Eu am o mentalitate de învingător!”

„Am început jocul foarte prost, am primit rapid două goluri și a trebuit să schimbăm radical strategia. Am reușit să marcăm după, am mai avut ocazii. Am început bine repriza a doua, dar noi am fost cu ratările, ei cu golurile. Am mai marcat încă două goluri, din păcate nu am reușit să egalăm.

Reușim să dominăm în multe momente, dar facem greșeli defensive. Trebuie să încercăm să le dăm adversarilor cât mai puține șanse de a marca. Nu știu de ce s-a intrat pe vârfuri. Am obținut două victorii, deci nimic pentru mine. Eu am o mentalitate de învingător.

Am încredere în el, i-am simțit înainte să intre pe teren, dar din păcate nu au primit cum trebuie mesajul meu. Important e să nu ne mulțumim cu puțin. Gândirea noastră trebuie să fie întotdeauna pozitivă. Puteam să marcăm mai multe goluri. Nu putem să intrăm cu mingea în poartă. Am primit goluri doar pe contraatac”, a spus Nicolae Dică, după eșecul cu Petrolul Ploiești.