Reacția lui Novak Djokovic după decesul mentorului său Nikola Pilic: ”Pot spune cu mândrie: tatăl meu din tenis”

Nikola Pilic, legendarul tenismen și antrenor croat, a decedat marți, 23 septembrie, la vârsta de 86 de ani.

Pitic a devenit antrenor după ce s-a retras și și-a deschis o academie de tenis lângă Munchen, unde s-a format și Novak Djokovic.

Tenismenul a oferit o primă reacție după decesul mentorului său.

Sportivul i-a mulțumit mentorului său pentru toată susținerea oferită în copilărie și l-a numit ”membru al familiei”.

„Dragă Sjor Niko, Am primit vestea tristă astăzi, în timp ce terminam antrenamentul. M-a cuprins un sentiment de goliciune și de tristețe.

Sper că ai simțit cât de mult ai însemnat pentru mine în cariera și în viața mea. Influența ta asupra dezvoltării mele ca om și ca jucător de tenis rămâne de neșters. Îți voi fi etern recunoscător ție și minunatei tale soții, Mia, pentru că m-ați acceptat ca pe propriul fiu, la 12 ani”, a scris Novak Djokovic.

„Părinții și frații mei au simțit mereu că ești membru al familiei. Când aproape toată lumea ne-a întors spatele și țara noastră era devastată de bombardamente, tu și Mia ne-ați întins o mână de ajutor și ați făcut tot ce v-a stat în putere ca eu și frații mei să putem continua să ne trăim visul și să jucăm sportul pe care îl iubim.

Îți mulțumesc pentru toate momentele pe care astăzi le-am retrăit în gând și care vor rămâne gravate în memoria mea cât timp voi trăi. Dincolo de tristețe și emoții amestecate, chipul tău și amintirile aduc bucurie și recunoștință în inima mea.

Moștenirea ta va dura mult timp, iar generațiile viitoare îți vor privi caracterul și faptele cu admirație. Toate realizările tale ca jucător, antrenor și căpitan sunt scrise cu litere de aur în cărțile de istorie ale sportului din Balcani și ale tenisului mondial. Pentru mine, însă, cel mai important este că pot spune cu mândrie: Sjor Niko, tatăl meu din tenis. Odihnește-te în pace”, a mai scris legendarul sportiv sârb.