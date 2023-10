Reacția lui Octavian Popescu după ce a contribuit decisiv la victoria României U21 cu Armenia U21: „Mă motivează banderola!”

România U21 a câștigat în fața Armeniei U21 cu scorul de 2-0. Octavian Popescu a pasat decisiv la ambele reușite ale „tricolorilor”.

„Perla” FCSB-ului a reacționat imediat după meci. Iată ce a spus tânărul Tavi după evoluția foarte bună.

„Mă motivează banderola!”

„Era așteptată de un an și șapte luni victoria, suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm, că nu am primit gol, am reușit să marcăm de două ori și e foarte bine asta. Au fost lucruri foarte bune, am lucrat fazele fixe foarte bine la antrenament și s-a văzut asta în meci. Suntem bucuroși și să vină meciul cu Finlanda.

A fost o surpriză plăcută că am primit banderola, sunt foarte bucuros, mi-a dat încredere și sper să ajut echipa să luăm cât mai multe puncte. Mă motivează banderola. Am vorbit cu colegii, i-am motivat înainte de meci foarte bine și cred că asta s-a văzut și pe teren. Le-am spus să fim montați foarte bine, să dăm totul pe teren și să avem grijă până în ultimul minut pentru că au pățit în Albania o întoarcere la fel, să nu pățim la fel. Am spus mai ales la pauză să fim foarte atenți și cu Albania am condus la pauză și după am fost întorși.

Așa a ales Mister (n.r. să execute el fazele fixe), cred că am făcut-o destul de bine în această seară. Sper în meciul următor să o bag și eu în ațe. E un stadion frumos, atmosfera a fost foarte frumoasă, avem nevoie de mai multă încurajare pentru că suntem tineri, avem și noi nevoie să facem pasul la echipa mare, avem nevoie de încurajări din tribună și a fost bine.

O să dăm totul cu Finlanda pe teren și sperăm să facem un rezultat pozitiv. (n.r. pe cine suni când pleci de aici?) Nu cred că sun pe nimeni, iubita, nu știu”, a declarat Octavian Popescu, după victoria cu Armenia U21.