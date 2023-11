Reacția lui Ovidiu Burcă, după ce a fost numit ”groparul lui Dinamo”

Ovidiu Burcă a decis să plece de la Dinamo, din cauza rezultatelor foarte slabe.

Mai mulți suporteri ai clubului și voci din fotbal au criticat decizia antrenorului. Aceștia l-au numit ”groparul lui Dinamo”, iar tehnicianul a oferit o primă reacție cu privire la acest apelativ.

”Dacă ”groparii” lui Dinamo arată ca mine, îi doresc lui Dinamo cât mai mulți ”gropari”. Când am venit aici, nu mai rămăsese absolut nimic. Am reușit să introduc în interiorul vestiarului o mentalitate de învingători. Oamenii mă judecă ca fiind ”gropar” într-un context în care am dat o mare mână de ajutor.

Dinamo a reprezentat o forță care le permitea antrenorilor să aducă tot ce era mai bun. Eu am fost antrenorul echipei în cea mai grea perioadă. Nu aș vrea ca lumea să mă asocieze cu clubul Dinamo, acesta este și motivul pentru care nu am acceptat acțiuni. Un profesionist trebuie să își respecte meseria”, a declarat Ovidiu Burcă, în cadrul unei conferințe de presă.