Reacția lui Ovidiu Burcă după victoria cu Oțelul: ”Toată lumea e în luptă pentru ceva!”

Formaţia Oţelul Galaţi a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Dinamo, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii 2.

La finalul meciului, Ovidiu Burcă a oferit mai multe declarații.

”Îmi pare rău că le-am stricat petrecerea, în mod normal nu prea stric petreceri. Bucuros că am făcut un meci bun, echipa a avut reacție și curaj. Am jucat foarte bine. Am trecut și noi prin starea asta și știu cum e să treci printr-un meci decisiv. Am făcut un meci bun împotriva unei echipe foarte bune.

Am avut un portar care ne-a dat siguranță, Iglesias a jucat foarte bine. Mergem și luptăm până la capăt cât timp mai avem șanse.

Eu am spus-o de la începutul sezonului, prezența Stelei în play-off nu se justifică. Așa cum am anticipat și înaintea meciului din Ghencea, se pare că acea decizie (n.r. Noua Lege a Sportului) nu va trece mai departe. A fost acea săptămână de presiune și apoi a fost iar Ghencea goală, dar nu vreau să mai vorbesc.

Pe noi ne așteaptă un meci pe care noi trebuie să îl câștigăm. E un meci în care trebuie să ne recâștigăm mândria. Ne-am întâlnit de două ori cu ei, de două ori am pierdut, a treia oară e cu noroc. O să facem tot posibilul să câștigăm.

Toată lumea e în luptă pentru ceva, lupta se va duce până în ultimele minute”, a spus Ovidiu Burcă.