Reacția lui Ovidiu Sabău după ce echipa sa a ratat victoria cu Chindia în ultimul minut: „O consider înfrangere!”

U Cluj a remizat pe terenul Chindiei Târgoviște (2-2). Trupa lui Ovidiu Sabău a ratat victoria în ultimele minute, când a fost egalată de dâmbovițeni.

La finalul partidei, Ovidiu Sabău a oferit o primă reacție. Iată ce a spus antrenorul.

„O consider înfrangere!”

„Ne-am creat multe ocazii. Joc plăcut, dinamic, dar, din păcate, nu reușim. Fundașii trebuie să joace mult mai sus, mai agresiv, să câștige duelurile. Nu am reușit să blocăm. Am fost apatici în acele dueluri. Când trebuie să fim agresivi, ne relaxăm. Nu știu de ce.

Am fi meritat să câștigăm, la cum a arătat jocul. Nu am avut timp să mă gândesc. Am văzut că a fost un fault. Am cedat destul de ușor. Mai aveam câteva minute. Nu am cum să nu îi felicit, să nu fiu mulțumit. Au calitate. Majoritatea s-au descurcat foarte bine. Am controlat jocul, am pasat, dar am pierdut două puncte. Cel mai important e cum jucăm și câte ocazii ne creăm. Nu avea voie să arunce mingea acolo. Nu așa se face. Sunt agresivi. Nu ai voie să arunci mingea în careu.

Foarte, foarte bună (n.red. despre evoluția lui Dan Nistor), la fel și cei doi atacanți, chiar și fundașii uneori. Trebuie să învățăm din această înfrângere. O consider înfrangere, la fel cum am considerat și la meciul cu CS Mioveni”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, după remiza cu Chindia.