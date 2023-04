Reacția lui Paul Anton după ce UTA Arad a fost eliminată din Cupă: „Niște decizii luate împotriva noastră…”

UTA Arad și-a luat adio de la finala Cupei României. Arădenii au părăsit competiția în semifinale după eșecul cu U Cluj (0-1).

Paul Anton, mijlocașul celor de la UTA, a oferit o primă reacție după meci. Iată cum a comentat eșecul.

„Niște decizii luate împotriva noastră…”

„Cred că meritam mult mai mult, am arătat spirit, am încercat să dăm totul, din păcate nu am reușit să ne calificăm în finală. Suntem dezamăgiți, nu e rezultatul corect, dar asta e. Nu aș vrea să intru în alte detalii, poate spun ceva și sunt suspendat.

Uitați-vă ce s-a întâmplat, 3 meciuri cu domnul Horia (n.r.- Mladinovici, la centru), niște decizii luate împotriva noastră. Cu Farul, Chindia și astăzi. Rednic a venit cu energie pozitivă, cu toată experiența pe care o are și e important să rămânem în Liga 1”, a spus Anton, după eșecul cu U Cluj.