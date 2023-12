Reacția lui Radu Drăgușin după toate zvonurile legate de plecarea de la Genoa

„Este un sentiment frumos să știi că ceea ce faci o faci bine, iar alte echipe remarcă acest lucru, dar pentru mine lucrul acesta nu este personal. Scopul meu e să mă dezvolt cât mai bine la Genoa și să facem un campionat cât mai bun.

Pentru mine nu e greu să stau cu picioarele pe pământ. Eu sunt obișnuit de mic. Am jucat la juniori la Juventus, apoi m-am dus în Serie A, dar niciodată n-am avut scăpări foarte mari și nu cred că voi ajunge niciodată.

Eu nu am un model, dar pot să spun că am avut ocazia foarte mari de a juca alături de unul dintre cei mai mari jucători din lume la Juventus. Acest lucru cu siguranță mi-a dat niște modele pe care le-am avut în fiecare zi în față și am putut fura ceva de la fiecare.

Asta e firea mea. Eu nu sunt o fire vulcanică. Îmi place să fiu calm și cu picioarele pe pământ. Nu dramatizez”, a spus Radu Drăgușin, pentru PRO TV și Sport.ro.