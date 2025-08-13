Reacția lui Răzvan Burleanu cu privire la modificarea regulamentului FRF: ”Așa a zis”

Victor Angelescu a dezvăluit cum a reacționat preşedintee FRF, Răzvan Burleanu, cu privire la modificarea de regulament referitor la includerea jucătorilor pe lista pentru Superliga.

Astfel, Burleanu a precizat că toate cluburile ar fi fost de acord când Gino Iorgulescu a făcut această propunere.

„Burleanu a zis că, atunci când Gino a venit cu propunerea, înseamna că toate cluburile au fost de acord. Dacă eram întrebaţi, cred că toată lumea vota ‘da’ şi închideai chestia asta”, a anunţat conducătorul de la Rapid, Victor Angelescu, la Prima Sport.