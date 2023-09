Reacția lui Răzvan Lucescu după debutul victorios în Conference League: „Nu sunt pe deplin mulțumit!”

PAOK Salonic a câștigat cu 3-2 în fața celor de la HJK. Grecii au debutat astfel cu dreptul în noul sezon de Conference League.

Răzvan Lucescu a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus tehnicianul român.

„Nu sunt pe deplin mulțumit!”

„Trebuie să vedem jocul de la început până la sfârșit. Am început bine cu scopul de a domina. După golul primit, situația s-a schimbat, ne-a scăzut încrederea. Ei pun presiune pe noi, își cunosc bine domeniul. Nu sunt de acord că a fost cea mai proastă jumătate. Întotdeauna există un adversar. Nimeni nu este întâmplător în grupe.

La pauză le-am spus jucătorilor mei că nu trebuie să cădem la primul eșec. Ne-am întors cu hotărâre, cu agresivitate în pressing, am avut energie să furăm mingi, dar și să profităm de ele. În prima repriză am fost nehotărâți când am recuperam mingile, în timp ce în a doua am avut intensitate și determinare. Ne-am adaptat diferit la teren în repriza secundă, în ceea ce privește modul în care trebuie să mișcăm mingea, cum să distrugem apărarea adversă. În prima parte ne-am jucat cu mingi lungi. Nu aveam însă nicio speranță împotriva unei apărări care stătea foarte aproape de poartă.

În primele 30 de minute am făcut pressing, dar nu am valorificat. Următoarele 15 minute au fost complet diferite. Dar trebuie să ne gândim și la adversar. Au fost proaspete, au făcut față presiunii noastre. În a doua jumătate, performanța lor a scăzut, vin și greșelile. Aceasta este imaginea de ansamblu.

Este nevoie de timp pentru a ajunge acolo unde vrem să ajungem. Nu sunt pe deplin mulțumit, dar sunt mulțumit de rezultatul de astăzi într-un loc dificil”, a spus Răzvan Lucescu, conform gazetta.gr