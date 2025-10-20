Reacția lui Răzvan Marin după ce înfrângerea cu PAOK: ”O seară grea”

AEK a pierdut, scor 0-2 în fața celor de la PAOK, în etapa a șaptea din Grecia.

Mircea Lucescu a ales să nu îl titularizeze pe internaționalul român la echipa națională, situație care a creat o controversă în fotbalul autohton. În schimb, mijlocașul a fost titularizat de către greci și schimbat în minutul 56.

Marin a oferit o primă reacție cu privire la prestația sa.

”A fost primul derby acasă. Am avut o seară grea. Trebuie să privim înainte. Să analizăm ce a mers prost. Nu avem timp. Avem trei zile să ne pregătim pentru meciul din Europa.Trebuie să reacționăm rapid, să vedem ce a mers prost, pentru a putea reacționa în următorul meci.

În prima repriză a fost un meci echilibrat. Ne-am creat ocazii. În partea a doua nu am mai pus presiune, nu am fost solizi. În general, aceasta a fost imaginea jocului”, a spus Răzvan Marin, în presa din Grecia.