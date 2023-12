Reacția lui Răzvan Patriche după ce Dinamo a spart gheața și a câștigat cu Botoșani: ”Nici nu mai știm să ne mai bucurăm!”

Dinamo Bucureşti a câștigat în deplasare, cu 2-0, pe FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 21-a din Superligă.

Denis Politic a deschis scorul în minutul 23, cu un șut superb din afara careului.

Hakim Abdallah a închis tabela în minutul 90, după ce a luat o acțiune pe cont propriu și a marcat superb.

La finalul meciului, Răzvan Patriche a oferit mai multe declarații.

„O victorie mult așteptată, nici nu mai știm să ne mai bucurăm, de când n-am mai câștigat. Azi n-am făcut un meci strălucit, dar până la urmă ne-am atins obiectivul și asta e cel mai important.

Nu ajută cu nimic dacă nu legăm mai multe victorii. Cred că am mai scos și noi capul un pic, totuși, am mai luat o gură de oxigen. Pentru noi, toate meciurile sunt ca o finală. Mă bucur că am reușit să aducem toate cele trei puncte”, a declarat Patriche.

Dinamo este pe locul 15 în clasament, cu 13 puncte. FC Botoșani ocupa ultima poziție, cu doar 9 puncte.