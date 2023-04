Reacția lui Scuffet după eliminarea CFR-ului din Cupa României: „Va fi o lecție pentru noi și nu va mai trebui să se întâmple!”

CFR Cluj a părăsit Cupa României. Campioana României a pierdut pe terenul celor de la Sepsi (0-3).

Simone Scuffet, portarul italian din poarta ardelenilor, a avut câteva intervenții foarte bune, însă insuficiente. Iată cum a reacționat după meci.

„Va fi o lecție pentru noi și nu va mai trebui să se întâmple!”

„Nu prea am multe de spus. Ei au meritat să câștige, și-au creat ocazii. Noi trebuie să ne amintim ce echipă suntem, iar azi nu am fost acea echipă.

Cred că în meciul cu Farul (n.r. din play-off, scor 0-1) nu am jucat rău, am fi meritat mai mult, dar azi am jucat rău.

Nu îmi explic de ce. Va fi o lecție pentru noi și nu va mai trebui să se întâmple. Cel mai important pentru noi este să ne focusăm pe ceea ce va urma.

Toată lumea a făcut greșeli în acest meci. Trebuie să credem că putem câștiga orice meci”, a spus Simone Scuffet, după eșecul cu Sepsi.