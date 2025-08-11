Reacția lui Sorin Cârțu după ce Mirel Rădoi a dat cu pumnul în banca de rezerve: ”Dai și cu capul în bancă”

Universitatea Craiova a învins FC Hermannstadt, scor 1-0, în etapa a 5-a a SuperLigii.

Mirel Rădoi a avut o reacție nervoasă după decizia arbitrilor din minutul 90+2 și a lovit banca de rezerve cu pumnul.

Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a afirmat că înțelege stările antrenorului, deoarece și el a avut parte de astfel de trăiri intense.

”Noi antrenorii, indiferent că suntem mai tineri, mai vechi, cerem mingea să fie dată în corner, nu altceva. Eu să vorbesc de el? Eu am dat cu piciorul… M-a costat și contracte și când te iau nervii… Eu am mai spus, nu mă apuc să judec că și eu am trecut prin stări… Dai și cu capul în bancă.

Care e de vină? Eu care am explicat o săptămână sau tu care nu ai înțeles. După o săptămână de antrenamente, tot eu care îți explic, sunt tâmpit? Astea sunt reacțiile antrenorilor, a celor care trăiesc… Nu se mutilează!”, a declarat Cârțu potrivit fanatik.ro.