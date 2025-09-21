Reacția lui Sorin Cârțu după prima înfrângere a Universității Craiova din campionat: ”Nu poți să spui asta”

Universitatea Craiova a fost învinsă de Oțelul Galați, scor 0-1, în etapa cu numărul 10 din SuperLigă.

În minutul 90+3, oltenii au cerut un penalty, după ce mingea trimisă de Rădulescu l-a lovit în mână pe Neicu.

Arbitrul Horațiu Feșnic a trecut cu vederea faza, iar Cătălin Popa, din camera VAR, nu a intervenit.

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a afirmat că oltenii ar fi trebuit să primească penalty, iar arbitrul trebuia să revadă întâi fază și ulterior să ia o decizie.

”Din punctul meu de vedere a fost penalty la acea fază cu hențul. Nu poți să spui că e viciere de rezultat, că nu știi dacă dădeai gol, dar la faza respectivă trebuia să fie penalty. Iar Cătălin Popa, care e la VAR, datoria lui era să informeze centralul și el decidea dacă e henț sau nu.

El trebuia să cheme lumea la VAR. Tot la fel s-a întâmplat și la Botoșani, centralul n-a fost chemat la VAR să vadă hențul care a fost la acel moment. Este mâna depărtată de corp, schimbă direcția, sunt toate ingredientele pentru un penalty.

Din punctul meu de vedere, la cum s-a desfășurat faza, poate ar fi trebuit să o vadă și Feșnic. Dar, să spunem că poate a fost mascat, era într-o altă poziție. Penalty-ul nu se hotărăște de Cătălin Popa sau Costreie, de la VAR, ei trebuie să cheme lumea la VAR, iar centralul decide, de aia ia mai mulți bani, numărul 1 este centralul.

Am înțeles că este considerat (n.r.- Cătălin Popa) unul dintre cei mai buni arbitri VAR din Europa, dar aici a comis-o prin faptul că nu l-a chemat pe Feșnic”, a spus Cârțu, potrivit Fanatik.