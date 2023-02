Reacția lui Toni Petrea după un nouă remiză în Liga 1: „Nu vreau să comentez despre arbitraj!”

Chindia Târgoviște a remizat pe teren propriu cu cei de la U Cluj (2-2). Dâmbovițenii au obținut un punct grație golului marcat în ultimul minut de fundașul Deian Boldor.

Toni Petrea, antrenorul Chindiei, a oferit o primă reacție la finalul meciului. Iată ce a spus Toni Petrea.

„Nu vreau să comentez despre arbitraj!”

„O primă repriză mai puțin reușită din paratea noastră. Am primit și un gol. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce am intrat așa timorați. A durat ceva până ne-am găsit ritmul. Repriza a doua am început la fel de prost pot să spun, am primit un gol, golul doi, destul de repede, însă pe parcursul jocului lucrurile s-au schimbat. Am început paradoxal parcă la 0-2 să devenim mai încrezători. Am pus în pericol poarta adversă, am reușit să marcăm, am mai ratat câteva ocazii, ocazii bune de a înscrie.

Până la urmă, un punct câștigat în ultima secundă și, zic eu, meritat, după un meci frumos. Fiecare fază poate fi un moment psihologic, depinde cum îl tratezi, cum treci peste anumite momente.

Nu vreau să comentez despre arbitraj, văd că se tot discută și VAR-ul cât de mult ajută sau nu știu… Din ce am înțeles la primul gol al Universității Cluj a fost offside.”, a spus Anton Petrea, după remiza cu U Cluj.