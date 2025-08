Reacția lui Tony da Silva după înfrângerea contra Ceahlăului Piatra Neamț: ”Au fost 36 de jucători în probe”

Poli Iași a pierdut contra Ceahlăului Piatra Neamț, scor 1-0, în deplasare, în ultimul meci al primei etape din Liga 2.

Tony da Silva, antrenorul celor de la Poli Iași, a oferit o primă reacție la finalul partidei și s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi.

În plus, tehnicianul a afirmat că 36 de fotbaliști au fost în probe la Iași în această vară, în contextul retrogradării în Liga 2.

”Sunt supărat de golul luat prea ușor. Am muncit toată săptămâna. Știam că au jucători valoroși în față. Suntem o echipă în construcție, cu jucători tineri. Avem probleme de lot. Sunt jucători care ne lipsesc.

Nu am ce să le reproșez. Am debutat mulți jucători azi. Am ratat multe ocazii, iar fotbalul te pedepsește. Le-am zis băieților noi că trebuie să învățăm repede. În Liga 2 e un război continuu. Am început sezonul cu 36 de jucători în probe. Au venit mai mulți.

Știm cu toții care e situația financiară a clubului și nu putem să greșim. Sunt supărat de rezultat. Îmi asum tot. Ne-am creat ocazii, dar nu putem lua gol așa repede.

Îmi pare rău că nu le-am putut oferi suporterilor o victorie. Ei iubesc echipa, avem nevoie de suporteri. Va fi un an foarte greu. Nu putem să mai facem greșeli”, a spus Tony da Silva.