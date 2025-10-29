Reacția lui Vinicius la 3 zile după scandalul din El Clasico. Mesajul care arată că există un conflict cu antrenorul lui Real Madrid

Liniștit de victoria pe care Real Madrid a obținut-o în El Clasico, Vinicius a avut un mesaj împăciuitor după tot scandalul făcut. Brazilianul le-a făcut și o promisiunea suporterilor de pe Santiago Bernabeu.

Mesajul lui Vinicius după scandalul făcut în El Clasico

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, superstarul a ținut să-și ceară scuze tuturor pentru comportamentul avut în momentul schimbării din partida cu FC Barcelona, însă nu a pomenit nimic de antrenorul Xabi Alonso, cel pe care s-a supărat, de fapt, în momentul înlocuiri.

”Astăzi vreau să-mi cer scuze tuturor madrilenilor pentru reacția mea când am fost înlocuit în Clasico. Așa cum am făcut deja personal în timpul antrenamentului de astăzi, vreau să-mi cer din nou scuze colegilor mei de echipă, clubului și președintelui. Uneori pasiunea mă copleșește pentru că vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa.

Caracterul meu competitiv provine din dragostea pe care o simt pentru acest club și tot ceea ce reprezintă. Promit să continui să lupt în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, așa cum am făcut-o încă din prima zi”, a scris Vinicius în mediul online.