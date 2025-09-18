Reacția lui Vlad Dragomir, după debutul în Liga Campionilor

În meciul contra celor de la Olympiacos, internaționalul român Vlad Dragomir (26 de ani) a fost titular și a evoluat timp de 85 de minute. La finalul meciului, mijlocașul a oferit și o primă reacție.

Acesta a postat un scurt mesaj pe contul său de Instagram.

”Primul pas, primul punct, dar mai e mult până la final. Champions League abia a început”, a scris Dragomir pe Instagram.

Vlad Dragomir, titular la Pafos, a avut ocazia de a înscrie un gol bizar în primul minut, după ce Pascalakis, goalkeeper-ul celor de la Olympiacos, a degajat balonul direct în fotbalistul român, dar mingea a trecut puțin pe lângă poarta gazdelor.

Românul a jucat până în minutul 85, când a fost înlocuit cu Anderson Silva, și a primit 6,1 din partea Sofascore, cea mai mică notă din tabăra ciprioților, după Bruno (4,3).