Reacția lui Zeljko Kopic după eșecul cu Petrolul: ”Jucătorii au dat totul!”

Petrolul Ploieşti a învins, scor 1-0, pe Dinamo, într-un meci care a contat pentru etapa a 22-a din Superligă.

La finalul meciului, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a oferit mai multe declarații.

Tehnicianul susține că jucătorii lui au dat totul, chiar dacă echipa a pierdut.

El a vorbit și despre ultimele transferuri care au fost făcute la echipa din Ștefan cel Mare și susține că Pavicic s-a adaptat deja, chiar dacă nu a venit nici de o săptămână în România

”Jucătorii au dat totul, nu pot să mă leg de intensitate, dedicare, dar când nu creezi nimic în ultima treime nu ai cum să dai gol și să obții rezultate.

Am avut controlul. Pavicic a jucat foarte bine în prima repriză. Am făcut câteva greșeli, dar am arătat un joc solid în mare parte. Cred 100% în Irimia, e viitorul fotbalului românesc, al lui Dinamo și am vrut să-i dau șansa unui jucător cu foarte mare potențial.

Pavicic deja s-a adaptat, deși a venit abia acum trei zile. Eddy a venit acum două zile și trebuie să vedem cum se vor prezenta în fiecare zi. Trebuie să avem opțiuni. Trebuie să continuăm să jucăm și mai bine. Calendarul e aglomerat, dar trebuie să luptăm. Felicitări Petrolului. Nu contează cu cine jucăm, trebuie să adunăm puncte.

Oricine e în fotbal știe că în iarnă nu e ușor să transferi jucători, dar mai avem timp să transferăm. Sper ca mutările să continue în direcția potrivită. Nu putem să schimbăm nimic, suntem într-o situație care nu e deloc ușoară. Eu o să dau totul, jucătorii la fel și cred că o să ajungem acolo unde ne dorim”, a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei.