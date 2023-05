Reacția patronului lui Napoli după câștigarea trofeului Italiei: ”Am fost eliminați din Champions League din cauza arbitrajului”

Napoli a câștigat titlul în Italia, după 33 de ani, în duelul cu Udine, scor 1-1. Rez

Patronul clubului, Aurelio de Laurentiis, a oferit mai multe declarații cu câștigarea trofeului.

El s-a declarat fericit, dar a spus că regretă că echipa sa a fost eliminată din UEFA Champions League în sferturile de finală.

Italianul susține că arbitrajul este cauza eliminării clubului său.

”Începe o nouă eră, acum sperăm să câștigăm și anul viitor, și anul următor, și anul următor. Acum, trebuie să câștigăm Champions League.

În acest an, cred că am fost cei mai puternici din Champions League, dar am fost eliminați din cauza arbitrajului, dar ăsta este fotbalul, asta este UEFA, asta este lumea”, a spus Aurelio de Laurentiis.