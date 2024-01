Reacția portarului despre care se spune că îi va lua locul lui Horațiu Moldovan în poarta Rapidului

Horațiu Moldovan este aproape de un transfer în străinătate. Se vorbește că ar putea pleca la Betis Sevilla. Portarul lui Sepsi, Roland Niczuly, ar fi pe lista celor de la Rapid.

„Momentan încă e prezent Horatiu Moldovan, pe viitor vom vedea. Dacă pleacă şi va exista interes din partea Rapidului atunci vedem ce se întâmpla. Iar eu momentan sunt la Sepsi…

Dar cum am mai spus-o şi în trecut Rapid are o galerie fantastică, cu siguranţă cea mai frumoasa galerie din ţară. Cu siguranţă aş putea să mă adaptez şi să fac faţă presiunii. Cred că am o experienţă destul de mare ca să pot gestiona situaţii de genul”, a declarat Ronald Niczuly pentru Orange Sport.

Portarul lui Sepsi a spus și ce obiective și-a stat pentru anul acesta: „În primul rând să fiu sănătos e cel mai important, în al doilea rând să am evoluţii cât mai bune ca să îmi pot ajuta echipa pentru realizarea obiectivelor.

Suntem multumiţi cu acest cantonament, a fost un cantonament scurt, sperăm că am reuşit să punem la punct toate lucrurile necesare. Cu siguranţa avem nevoie de evoluţii solide şi cat mai multe puncte pentru a urca în clasament”.