Reacţia Simonei Halep după ce a primit un wild card la Linz: ,,Abia aştept să revin acolo”

Imediat după participarea la Transylvania Open, Simona Halep va zbura în Austria, pentru a mai evolua la încă un turneu. Sportiva va participa la comeptiţia organizată la Linz. Organizatorii au anunţat că Simona va fi prezentă la turneu după ce i-au acordat un wild card. La competiţia din Austria vor mai concura Emma Răducanu, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Irina Begu.

După ce a primit un wild card, Simona a reacţionat pe reţelele de socializare. Aceasta a anunşat că abia aşteaptă să mai participe la încă un turneu în acest an în care a fost măcinată de accidentări.

,,Salutare! Sunt încântată să vă spun că voi mai participa la un turneu în acest an. Un mare mulțumesc pentru wild card organizatorilor turneului de la Linz. Abia aștept să revin acolo.”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Hi guys, excited to say I will add one more event to my schedule this year.

Big thank you to the Upper Austria Ladies tournament in Linz for the wild card. I look forward to being back there!@WTALinz https://t.co/nKbIGKW26f

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 26, 2021