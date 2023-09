Reacția sinceră a lui Bergodi după ce a umilit Dinamo: ”Ne-am făcut meciul mai liniștit!”

Echipa Rapid Bucureşti a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-0, fornaţia Dinamo Bucureşti, într-un meci din etapa a opta a Superligii. Albion Rrahmani a reuşit o nouă dublă pentru giuleşteni.

La finalul meciului, Bergodi a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci frumos. Am câștigat și am luat toate cele 3 puncte. Îmi felicit băieții, au facut un meci bun. Am întâlnit o echipă care era foarte agresivă, dar nu am riscat nimic și am avut ocazii.

Am dat gol din penalty și ne-am făcut meciul mai liniștit după al doilea gol. Mi-a plăcut echipa prin agresivitatea pe care am avut-o în prima repriză. Mi-a plăcut echipa, am marcat 4 goluri.

Am împins jocul pe benzi bine, am recuperat mingea și am adus mingea în preajma careului. Totul s-a rupt când Funsho a obținut penalty. El a făcut un meci foarte bun, a dat și pasă de gol la Rrahmani. Dinamo a arătat agresivitate, era si normal.

Nu știu cum s-a schimbat Funsho. E un jucător iute care e și combinativ. Îmi plac astfel de jucători. Nu știu ce s-a schimbat la el. Anul trecut juca într-un alt stil de joc. A înțeles bine ce vreau și ce doresc. Și mijlocasii au jucat bine, au facut faza defensivă”, a punctat Cristiano Bergodi, la finalul partidei.

„E o perioadă prin care un jucător trece. A jucat primele 5 meciuri, a fost titular, dupa a intrat de pe bancă. Nu e ușor pentru el, e prima dată când joacă la seniori. Ce poate zice cineva când echipa câștigă 4-0?

El trebuie să arate la antrenament și pe teren că merită să joace. Emmers a fost in situația lui. El jucase 5 minute în primele meciuri. Dar a intrat după și a arătat ce poate”, a spus Bergodi.

„Junior Morais și Grigore fac parte din planurile mele. Avem 25 de jucători. E normal ca cineva să nu prindă lotul. Nu tot zice ceva rău de ei. Suntem în etapa 8, vom juca și grupe de Cupă, au timp sa joace.

În fotbal fiecare antrenament e o concurență. Nu pot zice nimic rău de ei. Grigore a avut și niște probleme la spate, nu s-a antrenat o dată sau de două ori”, a zis Cristiano Bergodi.