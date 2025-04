Reacția surprinzătoare a lui Marius Șumudică după victoria din Cupa României: ”O rușine. N-am văzut în viața mea. E inacceptabil”

Rapid a învins miercuri Metalul Buzău, scor 3-0, și a reușit să se califice în semifinalele Cupei României.

Semifinalele se joacă pe 23 aprilie, iar echipa giuleștenilor va întâlni FC Hermannstadt.

Marius Șumudică a oferit o primă reacție referitor la victoria înregistrată și a precizat ce nemulțumire are privind meciul din Buzău.

„E adevărat, în momentul în care dai de un astfel de teren, e greu să construiești. Vreau să felicit echipa gazdă, sincer. Din punctul meu de vedere, nu-și merită locul în clasament, în play-out-ul ligii a doua. O echipă ambițioasă, care pune suflet și nu ne-a fost ușor în prima repriză.

A trebuit să intervin la pauză, apoi am arătat altfel și am meritat victoria. Nu s-a mai întâmplat de mult la Rapid. Știți cum e, dacă nu câștigi trofeul, e un eșec. Așa sunt rapidiștii. Noi ne dorim maximum. Sunt îndreptăți să-și dorească un trofeu, calificarea în cupele europene. M-a îngrijorat (n.r.- în prima repriză) că am jucat cu presiune, n-aveam curaj. Am fost un pic mai agresiv (n.r.- la pauză) și au ieșit altfel.

Un teren impracticabil. Nu înțeleg cum a fost omologat pentru Liga 1. E o rușine de teren, nu poți să joci fotbal. Cratere, n-am văzut în viața mea. Nici în liga a patra nu există astfel de terenuri. E inacceptabil. Am întâlnit o echipă foarte bine motivată, tânără.

Sunt mulțumit de reușitele lor (n.r.- N’Jie și Burmaz). Clinton intră în echipă și arată altfel, marchează un gol spectaculos, Burmaz atacă scurtul, sunt execuții și mă bucur. Mă bucur și pentru Dobre, traversează o perioadă extraordinară.

Mergem (n.r.- la Hermannstadt) să ne calificăm, avem o revanșă de luat. Ne jucăm șansa, un antrenor bun, o echipă bună, dar trebuie să ne calificăm. Rapidul trebuie să ajungă în finală. Și dacă vom reuși să luăm Cupa, vor dori (n.r.- fanii) eventul. Ăștia sunt suporterii, îi respectăm. Pentru mine și această calificare este o performanță. E mult mai mult decât a realizat această echipă în ultimii ani”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.