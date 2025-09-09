Reacţia tranşantă a lui Victor Becali atunci când a aflat că Mircea Lucescu nu schimbă echipa cu Cipru!

„Nu mă surprinde (n.r: că va aborda meciul cu Cipru cu aceeaşi echipă ca şi cu Canada), pentru că el a spus că va juca Moldovan. A spus de atunci. Totuși mă așteptam să schimbe doi-trei jucători. Mi-e greu să pun la îndoială… Nici nu poate fi pus la îndoială profesionalismul lui Lucescu. Poate asta e inspirația lui, poate el știe mai bine, el i-a văzut la antrenamente. Nu poți să faci mari schimbări în echipă după un meci amical. Lucescu știe cel mai bine.

Nu este deloc ușor pentru selecționerul echipei naționale să facă și să reușească, indiferent de cine e el. Nu avem un fond mare de jucători, nu avem! La noi e tragedie națională când s-a accidentat unul”, a declarat Victor Becali pentru fanatik.ro.

Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din această seară, fără schimbări faţă de meciul amical cu Canada, pierdut de naţională cu scorul clar de 0-3.

Din informaţiile AntenaSport, Mircea Lucescu a decis să mizeze în continuare pe Alexandru Dobre şi pe Dennis Man, deoarece îşi doreşte viteză în flancuri.