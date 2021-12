Reacția veteranului trimis la satelitul Rapidului pentru restul sezonului: „Nu mi-au dat vreo explicație”

Mihai Iosif a făcut deja cuățenie de iarnă la Rapid încă din primele zile de vacanță pentru giuleșteni.

Cinci jucători au fost anunțati că nu mai fac parte din planurile antrenorului rapidist pentru partea secundă a acestei stagiuni a Ligii 1. Printre ei și Raul Costin, ajuns la 36 de ani. Mijlocașul spune că nu își va mai căuta altă echipă la care să evolueze din 2022.

„Am avut o discuție cu cei din conducerea clubului și le-am spus că sunt la dispoziția lor, doar că ei nu se vor mai baza pe mine. Nu mi-au dat vreo explicație. Eu îmi voi duce contractul până la final și vedem ce va fi. Mai am contract până în vară. În vară mă voi despărți de ei, pentru că e ultimul sezon în care voi juca fotbal.

Eu am mai fost în aceeași postură și în iarnă, când s-a vrut să se renunțe la mine și am revenit, după aceea, și am jucat în aproape toate meciurile, concomitent cu promovarea. Acum, e a doua oară când se întâmplă același lucru și sunt hotărât să merg până la capăt. La mine e un caz diferit și nu văd de ce aș nenunța înainte (n.r. la contract).Cred că salariul meu, la Rapid, este printre cele mai mici. Eu aveam un alt salariu. Am renunțat la bani, în iarnă, ca să revin”, a fost poziția fotbalistului ajuns în Grant în vara anului trecut, pentru Fanatik.

Raul Costin a mărturisit și ce va face după ce va agăța ghetele în cui.

Mă retrag, pentru că va naște soția și mă voi ocupa de familie. Am avut o propunere de la Rapid să fiu antrenor secund, doar că am refuzat, pentru că, după atâta timp, în momentul de față, nu mă văd continuând în fotbal. Dar, pe viitor, cine știe? În momentul de față, asta simt. De fotbal nu m-am săturat. Mai mult de ceea ce este în jurul fotbalului. Nu știu dacă cei de la Rapid sunt de acord, doar că eu am un contract pe care vreau să-l duc până la final”, a încheiat Raul.