Reacție dură a lui Carlo Ancelotti, după ce Real a pierdut acasă cu Valencia în La Liga

Echipa spaniolă Real Madrid a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Valencia, în etapa a 30-a din La Liga.

Ancelotti și-a cam luat gândul de la titlu

Madrilenii au primit penalti în minutul 10, la faultul lui Tarrega asupra lui Mbappe, dar portarul Mamardashivili a apărat şutul lui Vinicius Jr. După numai două minute oaspeţii au deschis scorul prin Diakhaby, în urma unui corner.

Vinicius Jr a adus egalarea, în minutul 50, tot în urma unui corner, dar în minutul 90+5, pe contraatac, Rafa Mir a centrat şi Hugo Duro a adus o victorie istorică pe Bernabeu, după 17 ani, pentru Valencia.

„Titlul în La Liga? Acum e mai dificil de câștigat. Ne-am creat multe ocazii, am fost buni în atac. Am fi putut fi mai buni în apărare. Am făcut un joc bun ofensiv, ne-a lipsit doar eficiența în fața porții.

Este mult mai complicat să te lupți pentru campionat, dar noi avem de gând să încercăm până la final pentru că mai avem o șansă”, a spus Ancelotti, la conferința de presă.

În clasament, Los Blancos au 63 de puncte, aflându-se pe locul secund. Valencia are 34 de puncte şi e a 15-a.