Reacție dură după ce ”U” Cluj a pierdut la scor contra CFR-ului: ”Am fost zero, n-am putut să facem nimic!”

CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-0, pe ”U” Cluj, într-un meci din etapa a 21-a din Superligă.

La finalul meciului, Daniel Popa, jucător la U Cluj, a oferit mai multe declarații.

”Am fost zero, n-am putut să facem nimic. Nu avem nicio explicație, ne-am prezentat… mai rău de atât nu cred că se putea. Cred că e cea mai mare umilință. Chiar am mai jucat și acasă, și în Cupă, dar am arătat cu totul altfel. Astăzi am început de la 1-0 practic, nu-mi explic. Ne-am pregătit bine, dar atât am putut astăzi.

Probabil că ne-am văzut prea sus și ne-au luat puțin emoțiile. Suntem jucători cu experiență, trebuia să arătăm altfel în această seară. Era un derby, au fost suporterii alături de noi, i-am dezamăgit. Trebuia să jucăm altfel. Practic, am jucat acasă, dar am jucat degeaba pentru că punctele sunt la ei. Ne-am făcut de râs”, a spus Daniel Popa, la flash-interviu.