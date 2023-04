Reacție dură în scandalul dintre Gigi Becali şi Florin Talpan: „Doi ‘nebuni’, nu clinici, se contrează pentru marcă”

Orlando Nicoară, reprezentantul companiei deținătoare de drepturi TV pentru Superliga, a reacționat în conflictul dintre Gigi Becali și Florin Talpan privind marca Steaua.

Osanale pentru Gigi Becali din partea celui care deține drepturile TV pentru Superliga

Nicoară l-a criticat dur pe juristul CSA Steaua, despre care spune că se crede mai puternic decât președintele României.

„Super Talpan sau cum a ajuns un colonel al Armatei române să se creadă zeu.

Doi ‘nebuni’, nu clinici, se contrează pe marca Steaua în spațiul public. Din păcate, pentru noi, doar unul, Gigi Becali, o face pe banii lui, in timp ce al doilea, colonelul Talpan, o face pe banii noștri, crezându-se mai puternic decât președintele României.

Deși are pregătire juridică, Talpan se comportă ca un analfabet funcțional în acest domeniu:

1. Cât voi fi aici, FCSB nu va juca în Ghencea! Să se respecte legea! Noi suntem CSA Steaua București, cei care deținem palmaresul din 1947 până în 2003. FCSB nu are ce căuta în Ghencea până când nu ne dă datoria stabilită, acel prejudiciu! Toată lumea zice că ‘Vai, trebuie să joace acolo, că-s bani publici!’.

a) AZI nu există nicio datorie pe care FCSB să o datoreze clubului CSA Steaua, iar domnul Talpan știe asta foarte bine. Pentru că nu există nicio decizie definitivă în justiție care să spună că FCSB trebuie să platească x lei/euro/dolari. Dacă ar fi existat sunt sigur că domnul Talpan ar fi executat FCSB pentru datoria respectivă.

b) CHIAR sunt bani publici băgați în stadionul din Ghencea. Iar legea e lege, așa cum îi place domnului Talpan să invoce. Mai grav e ca a fost nevoie de un amendament la Legea Sportului, votat de legislativ, tocmai împotriva unora ca Talpan: ‘Marcel Ciolacu a anunțat luna trecută pe rețelele de socializare că a depus un amendament pentru facilitarea accesului la bazele sportive ale statului. „Am văzut că orgoliile exagerate ale unor oameni pot bloca folosirea unor baze sportive noi, construite de statul român, din banii românilor’. Președintele Iohannis a promulgat modificarea legii în ianuarie. Legea e lege.

2. ‘Nu se mai poate, toată lumea zice că trebuie să ne asociem… nu ne asociem cu nimic, suntem Steaua București și mergem așa în continuare! Vom promova, dacă terminăm pe locul 1 vreau să-l văd pe domnul Burleanu că ne interzice promovarea! ‘

a) Nu Răzvan Burleanu îi interzice promovarea clubului CSA Steaua ci legea, deoarece e un club de drept public.

b) E cel putin ciudat ca un colonel de la departamentul juridic decide cu cine și dacă se poate asocia clubul, într-o declarație cât se poate de publică, care e chiar amenințătoare. Nu șeful clubului, nu responsabilii din minister, nu ministru.

3. ‘De ce trebuie să ne oblige FRF să ne asociem cu un privat? De ce să dăm brandul ăsta uriaș unui privat? Cine vrea să investească la Steaua să vină ca sponsor, nu să aibă putere de decizie aici!’

Ca privat, trebuie sa fii nebun să încerci orice asociere cu clubul armatei câtă vreme colonelul Talpan se va afla acolo. Cu o astfel de mentalitate, care, repet, nu vine de la șeful clubului sau de la minister, ci de la un angajat căruia i s-a urcat puterea rău de tot la cap, CSA Steaua va rămâne in Liga 2 până când se va schimba legea. Sau pînă cand colonelul Talpan nu va mai fi in club. Domnul Talpan vrea sa comande la club pe banii privaților care vin ca ‘sponsori ‘.

Două vorbe despre Gigi Becali:

1. Gigi Becali va rămâne in istorie ca cel care a salvat brandul Steaua, în fotbal, cel atât de drag domnului Talpan. Gigi Becali și-a riscat banii, s-a imprumutat, a riscat banii familiei pentru a plăti datoriile, salariile, cheltuielile clubului. Numai un ‘nebun’ poate face asta. Și pentru acest lucru merită respectat.

Nu știm daca Steaua mai exista azi, ca brand, dacă nu era Becali. Poate venea altcineva, poate nu, realitatea e că Gigi Becali a băgat banii care au ținut în viață acest club de fotbal.

A făcut performanță, a cumpărat jucători, a plătit sume foarte mari altor cluburi, a intors în fotbalul din .ro banii câștigati prin vânzarea jucătorilor. Și pentru asta trebuie din nou respectat. Atenție, nu iubit, plăcut, ci respectat.

2. Pentru a-l înțelege pe Gigi Becali trebuie analizată evoluția lui:

– la finalul anilor 80, început de ani 90, Gigi Becali era prietenul lui Hagi, prietenul fotbaliștilor. Nu era pasionat de fotbal.

– a intrat în fotbal pentru a deveni cunoscut, pentru faimă, pentru că a simțit oportunitatea asocierii cu un club ca Steaua. Asta a fost faza 1.

– Faza 2 a început când a înțeles că pe lîngă faimă, fotbalul îi poate aduce și bani. Fără MBA sau studii la Oxford, Gigi Becali are o inteligență nativă extraordinară și își ghidează afacerilă dupa un principiu basic: ce intră minus ce iese trebuie să dea cu plus. Așa a rezistat în vremuri grele și a reușit să țină Steaua/FCSB acolo, sus în timp ce Dinamo, Rapid si CFR Cluj s-au dus în insolvență.

– Gigi Becali se află acum în faza 3. Nu mai vrea neapărat să facă bani din fotbal, are suficienți pentru el și familia lui cât și pentru urmatoarele generații de urmași, care nu s-au născut încă. Gigi Becali dorește să-i fie recunoscute calitățile de cunoscător, de specialist în fotbal. Vrea să fie Mister. Vrea ca Ilie Dumitrescu să-l felicite, ca Radu Naum, Vali Moraru, Dan Udrea, Basarab Panduru și ceilalți specialiști care apar la tv să-și scoată basca în fața lui și să spună: Bravo, Gigi!

Asta se va întâmpla când FCSB va câștiga titlul. Atunci Gigi Becali va bifa o bornă în ‘cariera’ lui de Mister și va trece, dacă va mai avea energie, la următoare: performanță în Europa.

3. Gigi Becali se ‘joaca’ cu Talpan pentru că Gigi Becali are respect doar pentru cei din ‘liga’ lui. Pentru a avea respectul lui Gigi Becali trebuie a) să-i dai bani b) să-i dovedești sau să-i arăți că ai făcut bani undeva la nivelul lui. Talpan nu îndeplinește nici una din aceste condiții. Talpan este pentru Becali un miel care se crede Leu/Zeu. Becali e un tigru hârșâit în diverse lupte care știe când și cum să atace. Ce se intamplă când un miel care se crede leu rage la un tigru? Se lasă cortina și se pune bulina de 18+.

PS. Ultima mea întâlnire cu Gigi Becali a fost cu scântei, în biroul domnului Iorgulescu de la LPF, acum câțiva ani. Nu am niciun motiv să-l laud sau să-i iau apărarea. Nici nu are nevoie de asta. Dar nu pot ignora că ‘nebunia’ lui Gigi Becali a ținut Steaua în viață, iar banii lui au creat brandul FCSB. Pentru asta îl respect. Postul acesta a fost scris din revolta simțită după ce am citit declarațiile colonelui Talpan. De fapt a fost scris de urletele domnului Talpan. Care deja crede ca el e brandul Steaua.

PS1. Fotbalul din .ro va mai avea performanță, la nivel de club, atunci când banii unuia ca Gigi Becali se vor întâlni cu pasiunea pentru fotbal a lui Gică Hagi. Performanță = intrarea în grupele Champions League sau o semifinală de Europe League/Conference League.

Gică Hagi este cel mai pasional/pasionat om de fotbal din .ro. E un alt ‘nebun’, dar e un ‘nebun’ care și-a riscat banii din dragoste pentru fotbal și din dorința de a arăta că românii și România pot conta iar în fotbalul european. Ceea ce reușește să facă la Constanța, pe banii lui, este extraordinar și trebuie respectat. Inclusiv când ne ceartă pe toți. Și-a câștigat acest drept”, a scris Orlando Nicoară, pe contul personal de facebook.