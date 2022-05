Reacție superbă a lui Claudiu Tudor, după promovarea Petrolului: ”Mi-am dorit să plâng și am făcut-o de bucurie”

Petrolul Ploieşti şi-a asigurat promovarea în Liga 1, după ce a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Concordia Chiajna, în etapa a 9-a din play-off-ul ligii secunde.

Claudiu Tudor, directorul sportiv al clubului Petrolul, a vorbit despre revenirea formației ploieștene în primul eșalon fortbalistic, după șase ani. Directorul sportiv îl așteaptă în echipă și pe Constantin Budescu.

”Mi-am dorit să plâng și am făcut-o de bucurie. M-am descărcat, a fost un an extraordinar de greu. Echipa asta a venit după trei ani de lapte și miere în care s-au ratat toate obiectivele, inclusiv promovarea și Cupa. Ne-a fost destul de greu. Am început fără scut, fără sponsor, fără nimic. Mi-a fost destul de greu, ne-am simțit singuri, dar, împreună cu băieții, am reușit să o duc la capăt.Îi mulțumesc familiei pentru că m-a ajutat foarte mult, m-a susținut și a înțeles de ce nu pot dormi noaptea.Noi ne asemănăm puțin cu Rapidul.

Proiectul ăsta, din punct de vedere sportiv a plecat cumva din jurul meu ca și căpitan de echipă. Am avut două promovări, am adus echipa în Liga 2, apoi au venit meseriașii între ghilimele. Așa a fost și la Rapid, cu venirea lui Daniel Niculae și a lui Iosif, așa este și la noi, la Petrolul, cu mine și cu Nae.A fost greu, foarte greu, dar satisfacția e pe măsură. Au fost momente grele. Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a dat putere. Mi-am pus viitorul familiei în pericol, dar totul a decurs ok. Ploieștiul merită o echipă în prima ligă.

Fac un apel către autorități, avem un primar care iubește Petrolul și sper să vină alături de noi.Îl așteptăm alături de noi și pe Budescu. Îi dorim sănătate, îl sprijinim cum putem. Să se facă bine, asta e important”, a declarat Claudiu Tudor la finalul meciului.