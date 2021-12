Reacție surprinzătoare la adresa arbitrajului, din partea conducerii echipei CFR Cluj, după meciul FCSB – UTA

Cristi Balaj, fost arbitru internațional și actual președinte la CFR Cluj, a susținut că ambele faze au fost grele pentru brigada de arbitri a meciului FCSB – UTA 2-1, disputat duminică seară, în etapa a 18-a a Ligii 1.

Golurile marcate de gazde au venit în urma unor penalty-uri controversate.

În minutul 21, centralul Marian Barbu a acordat prea uşor o lovitură de la 11 metri, în urma unui contact între Octavian Popescu şi Roger. Apoi, în minutul 80, la scorul de 1-1, centralul meciului a fluierat un henţ în careu, dar faza s-a născut dintr-o centrare a lui Dumiter din afara terenului.

”Fazele sunt grele, chiar dacă presa a stabilit că sunt greșeli clare de arbitraj. Fazele nu sunt ușoare. Eu am arbitrat și am greșit în favoarea FCSB-ului, nu înseamnă că am avut un interes. Arbitrajul este într-un regres continuu”, a spus Cristi Balaj, la ProX.