Reacție virulentă a atacantului de la Go Ahead Eagles după înfrângerea cu FCSB: ”Este o porcărie. De rahat”

Golul lui David Miculescu a fost de ajuns pentru ca FCSB să debuteze cu dreptul în grupa de Europa League, dar atacantul lui Go Ahead Eagles nu a acceptat prea ușor înfrângerea și a avut o reacție extrem de dură.

”Nu mă simt bine după meci, bineînțeles. Cred că meritam mai mult. Ei s-au descurcat destul de bine, dar cred că meritam mult mai mult cu șansele pe care le-am avut. Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat.

Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii! Câteodată putem juca mai repede, alteori prea încet. Ei nu joacă și nu presează în ritmul în care suntem noi obișnuiți”, a declarat Edvardsen, pentru Voetbal Primeur.