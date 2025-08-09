Real Madrid a decis cine va purta până la urmă tricoul cu numărul 9
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 09 august 2025, ora 14:54,
Endrick, tânărul atacant brazilian al echipei Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, conform site-ului clubului madrilen.
Deşi se vorbea despre acordarea acestui număr lui Gonzalo Garcia, care tocmai şi-a prelungit contractul, Real Madrid i-a acordat în cele din urmă numărul 9 lui Endrick.
El îi succede lui Kylian Mbappé, care a preluat numărul 10.
În sezonul trecut, Enrick a evoluat cu numărul 16.