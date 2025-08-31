Real Madrid a învins-o pe Mallorca și a preluat fotoliul de lider în La Liga

După ce a fost condusă cu 1-0, Real Madrid, echipa starului Kylian Mbappe, a învins-o pe Mallorca cu scorul de 2-1, sâmbătă pe stadionul Santiago Bernabeu, și și-a continuat parcursul fără greșeală în La Liga, preluând provizoriu fotoliul de lider după etapa a 3-a, informează AFP.

Surprinsă la un corner preluat de kosovarul Vedat Muriqi (min.18), madrilenii au marcat de două ori în decurs de două minute (min.37, min.38), grație turcului Arda Guler și brazilianului Vinicius Junior.

Această a treia victorie a sezonului le permite madrilenilor să urce pe primul loc în clasament cu 9 pct, în așteptarea meciurilor de duminică FC Barcelona-Rayo Vallecano și Villareal-Celta Vigo.