Real Madrid, cinci victorii consecutive în campionat

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 20:54,

Echipa Real Madrid a obținut a cincea sa victorie consecutivă de la debutul actualei ediții a campionatului de fotbal al Spaniei, învingând pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația Espanyol Barcelona, într-un meci disputat sâmbătă, în fața a 78.297 de spectatori.

Madrilenii au deschis scorul prin fundașul brazilian Eder Militao, care l-a învins pe portarul lui Espanyol cu un șut spectaculos de la 30 m, în minutul 22.

Gazdele și-au majorat avantajul după pauză (47), prin atacantul francez Kylian Mbappe, care a ajuns la cinci reușite de la debutul actualei ediții din La Liga, fiind liderul clasamentului golgheterilor.

În urma acestui succes, Real Madrid s-a distanțat la cinci puncte de marea sa rivală FC Barcelona, campioana en titre, care va primi duminică vizita formației Getafe.

