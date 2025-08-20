Real Madrid, debut cu victorie în La Liga, scor 1-0, cu Osasuna Pamplona
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 08:01,
Real Madrid a început noul sezon din LaLiga cu victorie, scor 1-0, pe teren propriu, cu Osasuna Pamplona.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Kylian Mbappe, din penalti, în minutul 51.
Xabi Alonso, aflat la debutul ca antrenor în LaLiga, nu s-a putut baza în acest meci pe Bellingham, Camavinga, Endrick şi Mendy, care încă se recuperează după accidentări.