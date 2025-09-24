Real Madrid îşi continuă parcursul fără greşeală în LaLiga: şase etape, şase victorii. Marţi seară, 4-1 cu Levante / Mbappe a înscris de două ori

Şase victorii în şase etape. Cu vedetele sale Kylian Mbappé şi Vinicius Junior marcatori, Real Madrid a dominat marţi seară echipa Levante, în deplasare, înregistrând a şasea victorie în tot atâtea etape din LaLiga.

Vinicius Jr. a deschis scorul în minutul 28, iar Mbappe a înscris în minutele 64 (penalti) şi 66. Pentru Real a marcat şi Mastantuono ’38, iar Levante a înscris prin Etta Eyong ’54.

Gigantul spaniol (locul 1, 18 puncte) îşi continuă astfel începutul de sezon perfect sub comanda noului antrenor Xabi Alonso şi se distanţează provizoriu la cinci puncte de marele său rival, FC Barcelona (locul 2, 13 puncte).

Tot marţi, FC Sevilla a fost învinsă acasă de Villarreal, scor 2-1, Espanol a remizat cu Valencia, scor 2-2, şi Athletic Bilbao a terminat la egalitate cu Girona, scor 1-1.

FC Barcelona joacă joi în etapa a şasea, în deplasare, cu Oviedo.